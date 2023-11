Od nedelje nočne temperature več dni pod lediščem

Po vremenskem poslabšanju z otoplitvijo, ki bo naše kraje zajelo od četrtka do vključno sobote, o katerem smo poročali, se bo spet okrepil anticiklon in bo naše kraje spet dosegel za ta čas mrzel severni zrak. Na vreme pri nas, zlasti na temperature, bo vplival predvidoma do prihodnjega četrtka. Vreme pa se bo umirilo in bo povečini stanovitno s pogosto jasnino.

Temperatura se bo že v noči na nedeljo občutno spuščala, mraz pa bo predvidoma najbolj pritisnil v ponedeljek in torek. V nedeljo zjutraj, ko bo še pihala burja, bodo najnižje nočne temperature tudi na Kraški planoti in na Goriškem okrog ledišča ali rahlo nižje. Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek in v torek zjutraj se bodo najnižje nočne temperature povečini spustile za več stopinj pod ledišče, le ob morju bodo rahlo nad lediščem. Najvišje dnevne temperature bodo povečini do okrog 5 stopinj Celzija, ob morju do 8 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burja, ki bo povečevala občutek mraza.

V sredo in četrtek bo postopno za kakšno stopinjo Celzija topleje, najnižje nočne temperature pa bodo povečini še ostale pod lediščem. Ni izključeno, da bo nastal temperaturni obrat in da bo ozračje v nižjih legah vlažno in megleno.