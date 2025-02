Od petka, ko ne bo več burje, se bo mraz spremenil v vlago

Sončno in mrzlo vreme pod vplivom anticiklona, ki se zadržuje nad srednjeevropskimi in severnoevropskimi državami, se bo nadaljevalo še jutri (četrtek) ter v petek. Nato se bo anticiklon pomaknil proti vzhodu in se bodo naši kraji znašli na njegovem zahodnem robu, po katerem bo proti nam z jugozahodnimi tokovi pritekal bolj vlažen zrak. Od sobote in nedelje bo postopno več vlage in oblakov.

Jutri in v petek bo še povečini sončno. Noči bodo mrzle, živo srebro se bo razen ob morju spuščalo pod ničlo. Čez dan pa bo vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo jutri in v petek marsikje že okrog ali tudi rahlo nad 10 stopinj Celzija. Jutri bo še pihala šibka burja, ki bo nato ponehala.

Zlasti od sobote bo ob večjem mirovanju ozračja predvsem v nočnih urah marsikje že nastal temperaturni obrat. V prizemnih slojih bo hladneje kot v višinah. Ničta izoterma se bo vzpenjala. Ozračje bo zelo stanovitno. Z jugozahodnimi tokovi bo pritekal bolj vlažen zrak. V soboto in nedeljo bo povečini že oblačno in vlažno, občasno morda ponekod spremenljivo, mestoma bo lahko tudi zamegljeno. Jasnino zdajšnjega obdobja bo spet prekril bolj vlažen zrak in se bo spet povečala tudi zračna onesnaženost.