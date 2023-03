Od ponedeljka več dni v znamenju atlantske vlage

Anticiklon nam bo še danes in jutri zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Že od jutrišnjih popoldanskih ur pa bo postopno več oblačnosti.

V ponedeljek se bo začela vremenska sprememba, ki bo vztrajala do zadnjih dni v prihodnjem tednu. Večji del Evrope bo zajela obsežna višinska dolina, znotraj katere bo več dni od zahoda pritekal vlažen atlantski zrak. Prinašal nam bo oblake in občasne padavine. Večjih poslabšanj, za razliko od tistega kar je kazalo še pred do nedavnim, ne pričakujemo, kajti mrzel arktični zrak se ne bo približal alpskemu grebenu. Vremenska slika bo v glavnem umirjena, vztrajna in ponavljajoča. Prevladovalo bo vlažno in oblačno vreme z občasnimi padavinami. Povečini bodo rahle, ponekod občasno tudi v obliki rosenja. Ozračje bo mestoma zamegljeno.

Kot kaže, večjih količin padavin do konca tedna ne gre pričakovati. V glavnem bo, razen morebitnih izjem, dnevno padlo le nekaj milimetrov dežja, ki jih bomo verjetno šteli le na prstih ene roke. Do konca prihodnjega tedna je po zdajšnjih izračunih težko pričakovati skupno več kot 15-20 litrov dežja na kvadratni meter, kar ne bo bistveno spremenilo vodnega zalogaja ali pa, ponekod, posledic suše.

Temperature se ob prevladujoči vlagi in oblačnosti v prihodnjem tednu ne bodo bistveno spreminjale. Najvišje dnevne vrednosti bodo malo nad 10 stopinj Celzija, v nočnih urah pa okrog 5 stopinj Celzija ali malo višje.

Do izboljšanja naj bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo proti koncu tedna.