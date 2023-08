Od Rezije se je poslovil Luigi Paletti

Pri 83 letih se je poslovil Luigi Paletti, ki je deset let županoval v Reziji. Dolgo let je bil voditelj radijske oddaje Ta rozajanski glas na valovih Radia Trst A, bil je tudi eden od ustanovnih članov rezijanskega kulturnega društva Rozajanski dum.

Kot so v intervjuju ob njegovi 80-letnici zapisali pri Novem Matajurju, je bil velik Rezijan, veliko zaslug je imel za prepoznavnost doline pod Kaninom. »V času, ko sem bil župan Rezije, je slovenska manjšina predstavljala dodano vrednost teh krajev in nihče ni nasprotoval skrbi, ki jo je Občina kazala do naše kulture in jezika. Opravili smo veliko dela: od javnih pobud do seminarjev, izdali smo rezijanski pravopis, postavili dvojezične kažipote in marsikaj drugega. Veliko strokovnjakov je prišlo v Rezijo, da bi nam pomagalo. Ustvarili smo pogoje za dostojanstvo našega jezika. Uvedli smo ga v šolo in bilo je veliko navdušenja ter podpore med našimi občani,« je takrat povedal v intervjuju.