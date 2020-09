Odprtje 55. seminarja za šolnike nocoj na TV ekranih

Odprtje 55. seminarja za slovenske šolnike bo nocoj (petek, 4. septembra) in bo potekalo na TV ekranih. Letos bo odprtje izjemoma na slovenskem programu RAI 3 za FJK in bo potekalo danes med 20.55 in 21.45.

Po pozdravnih nagovorih Igorja Giacominija, vodje Urada za slovensko šolo v Italiji ter predstavnikov italijanskega in slovenskega šolskega ministrstva, bo sledilo predavanje »Vzgoja za človečnost in skupnost v našem času« Anice Mikuš Kos, doktorice medicine, specialistke otroške psihiatrije, predsednice Slovenske filantropije.

Seminar se bo po ciljnih skupinah nadaljeval med šolskim letom, izvedli pa ga bodo s predavatelji na šolah ali na daljavo, kot bodo razmere dovoljevale.