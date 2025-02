Odsek avtoceste A4 po nesreči le odprli

Avtocesta A4 je spet v celoti prevozna. Nekaj po 13. uri so jo namreč zaprli med krajema San Stino di Livenza in Portogruaro v smeri proti Trstu zaradi prometne nesreče. Trčili so trije tovornjaki, pri čemer je en tovornjakar ostal ukleščen v vozilu. Rešili so ga gasilci, ki so na kraju prometne nesreče posredovali s policisti in reševalci službe 118. Pristojni so več kot štiri ure odstranjevali posledice prometne nesreče. Tovornjaki so namreč blokirali celotno cestišče. Na tleh pa bilo polno stekla: eden od tovornjakov je namreč prevažal tovor steklenic, ki so se v trku razbile.