Odziv Rupnikovih žrtev: Cerkvi ni prav nič mar za nas

Po sporočilu, s katerim je vikariat rimske škofije, na čelu katere je papež Frančišek, sporočil, da vizitacija v Centru Aletti, ki ga je ustanovil pater Marko Rupnik, obtožen spolnih, psiholoških in duhovnih zlorab, ni pokazala nepravilnosti in da je tam skupnostno življenje »zdravo in brez kritičnosti«, so se na to odzvale žrtve nekdanjega jezuita, ki je pred leti poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici. Portal Italy Church Too, mreže, v katero se je združilo več organizacij proti zlorabam v RKC, je objavil odziv na ugotovitve rimske škofije, ki po oceni mnogih veljajo za »rehabilitacijo« Centra Aletti, ki je bil v preteklosti prizorišče zlorab, in posredno Rupnika samega.

S pripisom, da gre za pismo »preživelih žrtev zlorab patra Marka Rupnika«, so objavili dopis, naslovljen na papeža Frančiška in tri kardinale.V pismu so Fabrizia Raguso (izr. prof. za psihologijo, Universidade Católica Portuguesa di Braga), Mira Stare (dr. theol. Universität Innsbruck), Gloria Branciani (magistrica filozofije), Vida Bernard (magistrica teologije), Mirjam Kovač (dr. cerkvenega prava) zapisale, da jih dejstva in sporočila, ki so se zvrstila v zadnjih dneh – avdienca predsednice Centra Aletti Marie Campatelli pri papežu in ugotovitve vizitacije – »puščajo brez glasu, s katerim bi lahko izrazile svoje razočaranje in ogorčenost«. Opozorile so, da dogodka dokazujeta, da cerkvi ni prav nič mar za žrtve in tiste, ki si želijo resnice, da je »ničelna toleranca do zlorab v RKC« marketinški slogan, za katerim skrivoma podpirajo in ščitijo tiste, ki so zlorabe zagrešili.

Podpisnice menijo, da v cerkvi ni prostora za tiste, ki opominjajo na neprijetne resnice in opozarjajo, da so bile žrtve cenzurirane, ker so se odločile, da javno spregovorijo zlorabah, o bolečini, ki so jih te povzročile, in o manipulacijah. »Vse, česar so žrtve bile in so še deležne, je tišina,« so zapisale. Podpisnice menijo, da poročilo rimske škofije Rupnika oprošča vsakršne odgovornosti in smeši bolečino žrtev. Opozorile so tudi, da papež nikoli ni sprejel Rupnikovih žrtev, je pa sprejel Rupnikovo sodelavko Mario Campatelli.