Oglobili več voznikov, burja prevrnila tovornjaka

Zaradi močne burje je bil tudi danes prepovedan tovorni promet po Vipavski dolini, uvedli so tudi določene omejitve na hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava. Vendar mnogi vozniki prepovedi vožnje niso upoštevali, zato so jih policisti oglobili.

Močna burja je včeraj prevrnila dve tovorni vozili na območju Podnanosa, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Prvo tovorno vozilo je po nesreči obstalo na travnati površini ob vozišču. Voznik ob tem ni bil poškodovan, zaradi kršitve določil zakona o cestnem prometu pa je dobil plačilni nalog. Zaradi kršitve je bil uveden prekrškovni postopek tudi zoper gospodarsko družbo.

Močan sunek burje je prevrnil tudi prikolico tujega tovornega vozila v bližini Vipave. Voznik, državljan Češke, pri tem ni bil poškodovan, zaradi neupoštevanja prepovedi omejitve prometa zaradi vremenskih razmer pa so mu izrekli globo, prav tako tudi gospodarski družbi iz Češke.

Burja je včeraj v Vipavski dolini po podatkih Dursa presegla hitrost 140 km/h, zato so prepovedali promet za tovorna vozila. Do danes zjutraj so novogoriški policisti zaradi neupoštevanja zapore ceste oz. prepovedi vožnje v času močne burje izvedli skupno 15 ukrepov. Ukrepali so proti osmim voznikom tovornih vozil, ki so jim izdali plačilne naloge. Prav tako so uvedli prekrškovni postopek zoper sedem pravnih oseb.