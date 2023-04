Operaterji interventne številke 112 za veliko noč prejeli 1378 klicev

Operaterji deželne interventne telefonske številke 112 so za veliko noč v FJK prejeli 1378 klicev v sili, sto enega manj kot lani, ko jih je bilo 1479. Približno polovica, 680, je bilo neupravičenih, so ugotovili. Od ostalih so jih 163 obrnili karabinjerjem, 92 policiji, 35 gasilcem in 400 deželni službi za nujno medicinsko pomoč Sores.

V dopoldanskih urah so reševalci nekajkrat posredovali zaradi slabosti med velikonočnimi obredi, v popoldanskih urah so so bila v ospredju lažja trčenja in tatvine v avtomobilih. Mnogi so se tudi pritoževali zaradi prižiganja žarov ali ognja za piknike na neustreznih območjih, ker jih je motil dim. Na deželnih cestah so zabeležili 23 lažjih nesreč, lani jih je bilo 29.