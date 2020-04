Osem letal iz Srbije v Italijo

Včeraj so z beograjskega letališča poletela v Italijo štiri letala z medicinsko opremo, še štiri pa bodo poletela danes. Odhod letal je pospremil srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je dejal, da je Srbija »zagotovila višek opreme in tisto, česar ne potrebujemo, zato vse to pošiljamo našim italijanskim prijateljem,« je predsednik povedal na letališču.

Italijanski veleposlanik v Beogradu Carlo Lo Cascio se je predsedniku toplo zahvalil za srbsko pomoč. »Prenašam pozdrave in hvaležnost predsednika Sergia Mattarelle, iz srca hvala za tople besede in velikodušno donacijo, ki potrjuje prijateljstvo med našima državama in narodoma,« je dejal diplomat v srbskem jeziku. Po njegovih besedah so razmere v Italiji v zadnjih dneh nekoliko boljše, a se morajo še vedno boriti. »Potrebujemo kakršnokoli pomoč in zaradi tega nam bo vaša velikodušna donacija zelo koristila, sploh za tiste, ki so v prvih bojnih linijah in rešujejo življenja,« je Lo Cascio povedal Vučiću.