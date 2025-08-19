Oskrbovala sta razpečevalsko mrežo v Lignanu

Policisti so v soboto pri Lignanu ustavili avtomobil Land Rover Discovery, v katerem je bil poleg voznika še en moški. Ugotovili so, da gre za 51-letnega italijanskega državljana in 26-letnega pakistanskega državljana, ki skupaj živita v Krminu in doslej še nista imela opravka s pravico.

Med preverjanjem dokumentov avtomobila so policisti ugotovili nekaj nepravilnosti, zato so kontrolo poostrili. V prtljažniku so odkrili šest kilogramov marihuane, triintrideset vazic konopljine smole THC in devet gramov kokaina. Droga je bila namenjena razpečevalski mreži v Lignanu.

Policisti so v sodelovanju s kolegi iz Gorice preiskali tudi njun dom v Krminu, kjer so odkrili pravo skladišče mamil. Našli so skoraj kilogram kokaina, tri kilograme marihuane, sedem kilogramov hašiša in kar tri litre konopljine smole THC. Poleg tega so odkrili še revolver kalibra 22, utiševalec in 500 evrov gotovine.

Moška so aretirali in prepeljali v videmski zapor.