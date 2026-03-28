Ovca je zaslutila, da so ji gasilci prišli na pomoč

Sežanski poklicni gasilci in fantje iz komune Srečanje pri Vremskem Britofu pri Divači so imeli v petek, 27. marca, dopoldne nenavadno reševalno akcijo. V četrtek je ena od ovac, za katere skrbijo fantje iz komune, zatavala ali preplavala na drugo stran reke Reke, od koder ni mogla več nazaj. Gasilci so napihnili poseben splav, ki ga uporabljajo za tovrstna reševanja, ovco s kruhom zvabili nanj in jo nato srečno pripeljali čez vodo, so poročale Primorske novice.

Najverjetneje je ovca reko prebrodila nekaj sto metrov višje, ko reka še ni bila visoka, ko je narasla, pa ni mogla več nazaj. Zanimivo je sicer, da je ovca v petek očitno slutila, da so ji gasilci in fantje iz komune prišli na pomoč, saj jim je ves čas, ko so ob vodi navzgor in navzdol iskali najbolj primerno mesto za prečkanje, na nasprotnem bregu sledila in glasno blejala, so še poročale Primorske novice.