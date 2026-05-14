Rumeno opozorilo bo popoldne postalo oranžno

Arso opozarja na močne nevihte; rumeno opozorilo objavila tudi civilna zaščita iz FJK

Spletno uredništvo |
Alpe-Jadran |
14. maj 2026 | 11:34
Arso je zaradi neviht za danes dopoldne objavil rumeno opozorilo. V popoldanskih in večernih urah pa bo opozorilo za severozahod, jugozahod in osrednje predele Slovenije postalo oranžno. Možne so močnejše krajevne nevihte, opozarjajo. »Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« so zapisali.

Zaradi močnejših krajevnih neviht je civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo, ki bo veljalo do 6. ure jutri (petek).

