Iz zlatarne odnesli več kot sto tisoč evrov dragocenosti

V noči med sredo in četrtkom so neznanci vlomili v zlatarno New Gold v središču kraja San Vito al Tagliamento pri Pordenonu in iz nje po prvih ocenah odnesli za več kot sto tisoč evrov dragocenosti. Po doslej znanih informacijah so storilci v akcijo stopili včeraj zjutraj okoli 1.30, za vlom pa naj bi uporabili hidravlične klešče, podobne opremi, ki jo pri reševalnih posredovanjih uporabljajo tudi gasilci. Z njihovo pomočjo so vdrli v trgovino, nato pa izpraznili vitrine z nakitom. Uspelo jim je priti tudi do sefa, ki je bil shranjen v trezorju, in odnesti njegovo vsebino.

Po sinočnjih ugotovitvah naj bi pri vlomu sodelovale najmanj tri osebe. Delovale naj bi hitro in organizirano, po ropu pa so pobegnile s črnim audijem. Natančna vrednost ukradenega plena še ni dokončno potrjena, po nekaterih navedbah bi lahko presegala več sto tisoč evrov.

Območje zlatarne so po vlomu zavarovali, da bi kriminalistični tehniki lahko opravili ogled in zbrali sledi, ki bi pomagale pri identifikaciji storilcev. Preiskavo vodijo karabinjerji krajevne postaje, skupaj s pripadniki enote iz Pordenona in pokrajinskega preiskovalnega oddelka.

Preiskovalci pregledujejo tudi posnetke nadzornih kamer v okolici, ki bi lahko razkrili več podrobnosti o poteku vloma in smeri pobega storilcev.