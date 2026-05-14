V Štanjelu odslej na voljo prenovljena Natalijina hiša

V Štanjelu so v sredo, 13. maja, slavnostno odprli prenovljeno Natalijino hišo, novo vstopno središče v Ferrarijev vrt. Gre za regenerativni projekt za celotno skupnost in enega prvih primerov »dediščinskega wellnessa« za obiskovalce, kjer so prostori zasnovani kot točka za oddih, premislek in dobro počutje, je zapisala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Gostila bo stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt in bo hkrati prostor srečevanj lokalne skupnosti, ustvarjalcev in obiskovalcev.

Prenovljena Natalijina hiša je del znamenite Ferrarijeve vile in vrta. Eden največjih urbanistov in arhitektov svojega časa (1865–1962) Maks Fabiani se je po razpadu monarhije in po prvi svetovni vojni vrnil domov na Kras in pred stoletjem ustvaril skoraj samooskrbno posestvo z neverjetnim vodovodnim sistemom. Tradicionalne kraške prijeme je združil s trendi takratnega časa in zapustil dediščino, ki še danes ne navdušuje le arhitektov in kulturnih raziskovalcev, ampak tudi vrtne navdušence, inženirje, estete in trajnostno osveščene.