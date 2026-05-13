V prihodnjih dneh bo še kar nekaj dežja

Po današnji umiritvi vremenske slike se z jutrišnjim dnem obeta novo poslabšanje. Nad zahodno Sredozemlje se bo spustila severna višinska dolina, ki se bo tam poglabljala in vztrajala nekaj dni. Nad severnim Sredozemljem bo nastalo več ciklonskih območij, na vreme pri nas bo vplivalo nekaj vremenskih front. Proti nam bo od jugozahoda pritekal vlažen in postopno nekoliko toplejši zrak.

Od jutri do vključno sobote bo prevladovalo spremenljivo oblačno vreme z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Vmes bodo zlasti ob morju možna prehodna obdobja s spremenljivim vremenom. Nevihte bodo verjetnejše jutri (četrtek) v popoldanskih in večernih urah, v petek pa bodo padavine povečini zmerne, občasno lahko ponekod močne. Skupne količine padavin bodo predvidoma nekoliko manjše kot v minulem poslabšanju, še vedno pa kar precejšnje. V FJK naj bi v glavnem padlo od 30 do 60 milimetrov dežja na kvadratni meter, največ v severovzhodnih goratih predelih, najmanj pa ob morju. Padavine bodo, kot kaže, razen morebitnih četrtkovih neviht v petek in soboto zmernejše, toda bolj enakomerne.

V nedeljo se bo ozračje umirjalo in bo, kot kaže, več sončnega vremena. Topleje bo.