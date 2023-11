Ozračje se ni povsem umirilo, v petek nova vremenska fronta

Ozračje se po prehodu minulih vremenskih front še ni povsem umirilo. Od zahoda priteka občasno bolj vlažen zrak, ob katerem nastaja oblačnost. Od danes do srede bo ob vsaj občasnih razjasnitvah več oblačnosti, ponekod bodo nastale manjše krajevne padavine, vmes bo lahko kakšna ploha.

V četrtek bodo tokovi ob približevanju nove vremenske fronte obrnili od jugozahoda, od koder bo vse več vlage in oblakov. V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme, mestoma bo možno občasno rosenje. Nova vremenska fronta bo naše kraje oplazila v noči na petek ali v petek zjutraj. Vreme se bo znova poslabšalo in se bodo pojavljale pogostejše in močnejše padavine, četudi za zdaj ne kaže da bi bili pojavi tako izraziti kot v minulih dneh. V petek se bo temperatura spuščala, noč na soboto bo kar hladna.