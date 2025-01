Padavine in burja bodo prečistili te dni zelo onesnažen zrak

Ob anticiklonu s toplim višinskim zrakom je bilo v minulih dneh (in je tudi še trenutno) ozračje zelo stanovitno, pri čemer se je v nižjih slojih zadrževal bolj vlažen in onesnažen zrak. Koncentracija prašnih delcev PM10 in manjših je marsikje v FJK in v Sloveniji poskočila. V Doberdobu je denimo agencija za okolje Arpa včeraj sredi jutra namerila 178 µg/m³, je razvidno na spletni strani Arpa.fvg, v Trstu na Trgu Volontari Giuliani pa 98 µg/m³. Gre za visoke vrednosti, saj praviloma dnevne vrednosti ne bi smele presegati 50 µg/m³, svetovna zdravstvena organizacija pa teži k temu, da bi mejnike še občutno zmanjšali, saj je bilo ugotovljeno, da so mikroprašni delci zdravju škodljivi.

Visoke dnevne vrednosti je po skoraj vsej Sloveniji nameril tudi Arso.

Na srečo bo nocoj prešla naše kraje hladna vremenska fronta, ki bo prevetrila ozračje. Padavine in burja, ki bo zapihala jutri, bodo prečistili zrak.