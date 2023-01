Padavine obnovile snežno odejo v gorah

V gorah nad okrog 1500 metri je ob prehodu tokratne vremenske fronte zapadlo od 20 do 60 centimetrov snega, sporoča Arso. Trenutno pa še sneži in se bo meja sneženja še spuščala. Snežne razmere bodo postopno ugodnejše tudi zaradi temperatur, saj se bo po večdnevni otoplitvi, ko so bile temperature marsikje vseskozi pozitivne, ozračje ohladilo in se bo živo srebro ponovno spuščalo pod ledišče. Podobne bodo razmere tudi v večjem delu gorskega sveta nad okrog 1500 metri v FJK.

Povečuje pa se tudi nevarnost snežnih plazov. Zaradi močnih vetrov je veliko zametov in opasti, grebeni so skoraj povsem spihani, piše Arso. Nevarna so mesta z napihanim snegom. Nižje je sneg kopnel ali pa je bil moker in je bolje sprijet s podlago. Nevarnost je nad okoli 1800 metri večinoma znatna, tretje stopnje, nižje pa trenutno majhna, prve stopnje. Snežni plaz se lahko sproži na strmih in zmerno strmih pobočjih predvsem na mestih z napihanim snegom, lahko se prožijo tudi manjši in srednje veliki plazovi nesprijetega novega snega s strmih pobočij visokogorja. Tudi nižje se nevarnost plazov počasi povečuje, so zapisali.

Jutri in v sredo bo v gorah povečini sončno ali zmerno oblačno in razmeroma vetrovno. Pihal bo severni veter, ki bo v sredo popoldne oslabel. V noči na četrtek se bo pooblačilo in bo v gorah prehodno snežilo, v četrtek dopoldne pa se bo vreme izboljšalo.