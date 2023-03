Papež, ki je marsikaj spremenil

Danes mineva deset let, od kar je bil Argentinec Jorge Mario Bergoglio izvoljen za papeža. Odtlej si kot papež Frančišek prizadeva uresničiti svojo vizijo bolj vključujoče in v prihodnost usmerjene Cerkve. Lotil se je tudi perečih vprašanj, od reform vatikanskih financ in rimske kurije do vprašanja pedofilije, s čimer si je nakopal nasprotnike v konservativnih cerkvenih vrstah. Ko je prvi papež iz Latinske Amerike po odstopu Benedikta XVI. prevzel vajeti Cerkve, je bila ta zelo obremenjena s številnimi krizami, od razkritij spolnih zlorab otrok s strani duhovnikov do finančnih škandalov.

V prvem desetletju pontifikata je Frančišek obiskal 60 držav po vsem svetu in prepotoval skoraj 410.000 kilometrov. Pri tem je dal prednost državam, ki običajno niso v ospredju, kot so Mjanmar, Irak in Madagaskar, ter ljudem z družbenega roba.

Opravil je tudi več kot 35 potovanj v Italiji. Najprej pa je papež, sin izseljencev iz Italije, julija 2013 obiskal južnoitalijanski otok Lampedusa, vstopno točko v Evropo za številne migrante. Do ljudi, ki bežijo pred vojno in revščino, je vedno kazal veliko občutljivost in pozornost.