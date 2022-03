Pasolini za bratovo smrt ni krivil Slovencev

Pier Paolo Pasolini (v soboto je bila stoletnica rojstva) je imel mlajšega brata Guida, ki je kot 19-letni partizan februarja leta 1945 padel pod streli komunistično usmerjenih partizanov. Guido Pasolini (partizansko ime Ermes) je bil pripadnik partizanske edinice Osoppo, ki je na Toplem vrhu v zahodni Benečiji nad Porčinjem (v it. Porzus) padla v zasedo partizanske enote Garibaldi Natisone pod poveljstvom Maria Toffanina-Giacce. Ranjenemu Pasoliniju je uspelo prebežati v furlansko nižino, nekaj dni se je skrival, a so ga potem domači partizani izročili pripadnikom enote Garibaldi Natisone, odgovornim za Porčinj, ki so ga v hladnokrvno ubili.