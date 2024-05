V Malmöju finalni večer tekmovanja za pesem Evrovizije

V multikulturnem Malmöju, tretjem največjem švedskem mestu na jugu države z veliko palestinsko skupnostjo, se bo z današnjim finalnim večerom končalo letošnje 68. tekmovanje za pesem Evrovizije, ki ima sloves največje glasbene zabave sveta. Slovenska predstavnica Raiven bo s skladbo Veronika med 26 nastopajočimi nastopila kot 22., italijanska predstavnica Angelina Mango pa kot 15. po vrsti.

V finalnem večeru bo Raiven nastopila za Švico in pred Hrvaško. Izvajalca obeh držav, Švicar Nemo s skladbo The Code in hrvaški Baby Lasagna alias Marko Purišić s skladbo Rim Tim Tagi Dim, veljata za favorita za zmago.

Na stavnicah po uvrstitvi v finale po četrtkovem polfinalnem večeru visoko kotira tudi izraelska predstavnica Eden Golan s skladbo Hurricane.

Na dan četrtkovega polfinalnega večera so v Malmöju potekali propalestinski in proizraelski protesti, podobno pa naj bi bilo tudi danes. Razlog je aktualna vojna v Gazi, ki jo je sprožil teroristični napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael in je doslej zahtevala več kot 30.000 mrtvih, večino na palestinski strani.

V evrovizijskem velikem finalu, ki se bo začel ob 21. uri in ga bo mogoče neposredno spremljati na prvem programu RTV Slovenija in Valu 202 ter na RAI 1 se bo predstavilo 26 skladb; po deset iz dveh polfinalnih večerov ter predstavniki evrovizijske velike peterice (Italija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Španija) in države gostiteljice Švedska, ki imajo že v naprej zagotovljeno mesto v finalu.

Kdo bo letošnji zmagovalec, kar bo predvidoma znano v noči na nedeljo, bo določilo glasovanje strokovnih žirij in glasovanje gledalcev, ki se bo začelo že po nastopu prve skladbe. Točke glasovanja slovenske žirije bo v Malmö sporočila Lorella Flego.

Pesem Evrovizije švedski Malmö gosti po lanski zmagi švedske predstavnice Loreen s pesmijo Tattoo v britanskem Liverpoolu. Mesto že tretjič gosti evrovizijski izbor, doslej so ga pripravili že leta 1992 in 2013. Švedska sicer tekmovanje za pesem Evrovizije gosti sedmič. V prestolnici Stockholm je evrovizijski izbor potekal leta 1975, 2000 in 2016, v drugem največjem mestu Göteborgu pa leta 1985.