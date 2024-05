Severni sij je v minuli noči obarval nebo tudi ponekod v Sloveniji in FJK ter drugod po Italiji. O njem poročajo iz številnih krajev, med drugim tudi iz FJK, iz Istre, iz osrednje Slovenije in s Tolminskega. Nekateri so ga fotografirali v prvem delu noči, drugi pa šele malo pred zoro. Informacije in podatki vsekakor šele prihajajo. Danes ponoči bo severni sij ponovno viden, toda bo manj intenziven in izrazit, opozarjajo strokovnjaki.