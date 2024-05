Zaživela je letošnja Majenca

Pomladanski vaški praznik sta včeraj pozno popoldne v Dolini uvedli razstava otroških del VŠ Josip Pangerc pri K’luži, kjer so tudi zapeli nižješolci PSŠ Simona Gregorčiča, in že tradicionalna razstava dolinskih umetnikov v prostorih SKD Valentin Vodnik. Tu pa je za glasbeno točko poskrbel učenec harmonike Andrej Vrabec iz razreda Fulvija Jurinčiča. Letošnja župana Majence Erik Biagi in Katerina Antler sta ob priložnosti pozdravila številne goste in že se je polnil tudi glavni vaški trg, kjer so pekli meso na žaru in priredili razstavo vin.