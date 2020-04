Pašta za vroče dni

Testenine skuhamo v slanem kropu in pustimo, da se ohladijo. V ponvi rahlo namaščeni z oljčnim oljem na hitro prepražimo na tenka koleščka narezana korenček in bučko, nato dodamo grah in zelo drobno nasekljano mlado čebulo. Posolimo in odstavimo. Sedaj se lahko posvetimo omakici: v multipraktiku zmešamo tunino, slane sardune, kapre, vino, 50 ml vode, Worcester sauce in malo soli. Najprej lepo zmešamo testenine in omako, potem dodamo prepraženo zelenjavo, ob koncu še primešamo narezane razkoščičene oljke in na trakove narezano pečeno papriko. In to je to.

Drugi recept vas bo nedvomno stal nekoliko več, saj bomo pripravili »kolesa z jastogom«.

Za 6 oseb potrebujemo:

500 g testenin (koleščka)

100 g korenčka

100 g na trakove narezane sveže paprike

po možnosti rdeče in rumene

70 g bučk

50 g zelene (stebla)

mlado čebulo

2 manjša kuhana jastoga (danes jih dobite v vsaki ribarnici in niso niti pretirano dragi

prav gotovo pa bolj poceni kot sveži morski brancin)

limono

baziliko

nekaj kapljic tabasca

oljčno olje

sol in poper