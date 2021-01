Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Pečena telečja krača

Če bi me kdo vprašal, katera je moja najljubša jed, bi me spravil v veliko zadrego. Izbira je odvisna predvsem od trenutnega počutja, potem pa tudi od letnega časa. Ker smo že krepko zakoračili v jesen in zima že kaže zobe (ponekod, ne prav daleč, je že zapadel prvi sneg in seveda presenetil cestarje), bi se ta trenutek najbrž odločil za pečeno telečjo kračo s kremno špinačo in krompirjevim pirejem ter zeljnato solato.

Priprava pečene telečje krače, kot sicer tudi svinjske, je sila preprosta. Treba je imeti samo veliko potrpljenja, ker je peka zamudna in je krača nared komaj ko začenja meso odstopati od kosti in je postala mamljivo rjave, zapečene barve. Recept mi je pred davnimi leti zaupal pokojni prijatelj, ki je nedaleč od redakcija Primorskega dnevnika odprl gostilno, ki je danes ni več.

Za pečeno kračo potrebujemo samo ...

kračo

nekaj olja

sol

poper

1 liter juhe

Če hočete pretiravati, lahko kračo, preden jo porinete v pečico, obložite s strtim česnom, čebulo, zeleno in korenčkom, vendar je vse to odveč in boste celo tvegali, da se zelenjava zažge in da krači grenak okus.

Torej, potrebujemo telečjo kračo, ki jo dodobra posolimo in damo v primerno velik pekač. Temperatura pečice naj bo približno 200 stopinj, da meso takoj zakrkne in ne izgubi dragocenih sokov. Po 15 minutah temperaturo znižamo na 170/180 stopinj in kračo pečemo približno 2 do 2,5 ure. Medtem jo pridno zalivamo z juho, sicer se bo preveč posušila, s stalnim zalivanjem pa bo ostala sočna, kljub dolgemu bivanju v pečici.

Ko vidimo, da začenja meso odstopati od kosti in da je krača postala zlatorjave barve, pomeni, da je nared. Vzamemo jo iz pečice in zavijemo v aluminijasto folijo.

V pekač dodamo malo masla in še malo juhe, postrgamo z dna to, kar je ostalo v pekaču po peki, dodamo žličko krompirjevega ali koruznega škroba, ki smo ga raztopili v malo mlačne vode in pustimo, da na kratko zavre, tako da se omaka nekoliko zgosti. Kračo razrežemo pred gosti in če nam je uspelo, bo meso ravno prav lepljivo, kar pomeni, da je pečeno do prave mere.

Naj vam povem še, kako boste pripravili kremno špinačo. Kilogram špinače temeljito operete in skuhate, nakar jo drobno sesekljate. Na maščobi (olivnem olju ali maslu) prepražimo drobno sesekljan česen.

Dodamo moko in pražimo, da zelo narahlo porjavi. Dodamo še špinačo in jo pražimo na zmernem ognju pet minut. Prilijemo kozarec mleka, dodamo sol in poper ter dobro premešamo.

Pokrijemo in zavremo. Špinača naj počasi vre pet minut. Če hočete, da bo jed bolj okusna, a tudi bolj zagatna, namesto mleka lahko dodate smetano.

Dober tek!

Ivan Fischer