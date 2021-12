Peter Černic novi vodja Urada za slovenske šole

Urad za slovenske šole ima novega vodjo, to je Peter Černic. Nekdanji ravnatelj, inšpektor in član državnega šolskega sveta bo na tem mestu nasledil Igorja Giacominija, ki prevzema vodenje šolskega urada za Goriško. Njegov mandat na čelu Urada za slovenske šole je zapadel 8. novembra. Imenovanji sta bili danes objavljeni na spletni strani ministrstva za šolstvo s podpisom direktorice Deželnega šolskega urada Daniele Beltrame. Ta je v telefonskem pogovoru potrdila, da bo imel Černic enake pristojnosti kot njegov predhodnik, ob spoštovanju avtonomije šol s slovenskim učnim jezikom, »gre za pridobitev in dodano vrednost, saj prihaja Černic iz šolskega sveta in prinaša sveže ideje,« je dejala.