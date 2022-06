Petina Ukrajine naj bi bila pod nadzorom ruskih sil

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes med nagovorom zakonodajalcem v Luksemburgu opozoril, da ruske sile nadzorujejo približno petino oz. 20 odstotkov njegove države, vključno z že aneksiranim Krimskim polotokom in ozemljem na vzhodu, ki je od leta 2014 v rokah proruskih separatistov.

Leta 2014 so proruski separatisti nadzorovali 43.000 kvadratnih kilometrov ozemlja, po skoraj sto dnevih vojne pa naj bi se ta številka povzpela na približno 125.000 kvadratnih metrov, kar je večja površina od Nizozemske, Belgije in Luksemburga skupaj, je izpostavil Zelenski. Hkrati je še povedal, da so na skoraj 300.000 kvadratnih kilometrih ozemlja mine in neeksplodirana ubojna sredstva. Razseljenih pa je 12 milijonov Ukrajincev, več kot pet milijonov pa jih je odšlo v tujino.

Ruske sile pa medtem utrjujejo svoje položaje v vzhodni pokrajini Donbas, ki vključuje regiji Lugansk in Doneck, in se vztrajno približujejo ukrajinskemu de facto upravnemu središču te regije, mestu Kramatorsk.