Pijan dvakrat trčil v domačina

Koprski policisti so bili včeraj ob 17.11 obveščeni o prometni nesreči na hitri cesti iz smeri Škofij proti Kopru. Ugotovili so, da je 41-letnega italijanskega voznika po levem prometnem pasu z osebnim avtomobilom pravilno prehiteval 34-letnik iz okolice Portoroža. Tedaj je italijanski voznik nenadno zapeljal levo in bočno trčil vanj. Portorožan je nato avtomobil ustavil v predoru na levem prometnem pasu, pri čemer je italijanski voznik ponovno trčil vanj, tokrat v zadnji del vozila. V postopku je povzročitelj napihal 1,77 mg/l alkohola, kar je več kot sedemkratni presežek dovoljene meje. Odredili so mu še strokovni pregled, zoper njega pa bodo napisali kazensko ovadbo.