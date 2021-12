Koprski policisti so sinoči ob 21.09 posredovali v Strunjanu, kjer se je avtomobil prevrnil na streho. Ugotovili so, da je 70-letni voznik iz okolice Kopra zapeljal s ceste in trčil v betonski zid, pri čemer je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. V nadaljnjem postopku so ugotovili, da mu je vozniško dovoljenje prenehalo veljati, poksus alkoholiziranosti pa je pokazal rezultat 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepeljali so ga v SB Izola, sledi mu obdolžilni predlog.