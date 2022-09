Pijan s tovornjakom zapeljal s ceste in zadel sršenje gnezdo

Nesreča, ki se je zgodila v četrtek popoldne, malo pred 16. uro, je razkrila, da je voznik tovornjaka pred tem popival. Ko so ga policisti preizkusili z alkotestom, se je ta ustavil pri rezultatu 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (2,4 promila), poročajo Primorske novice.

47-letni voznik, doma s Krasa, je peljal po cesti med Dutovljami in Skopim, med vožnjo ga je zaneslo, tako da je zapeljal na desno bankino. Nato je sunkovito zavil v levo, s tovornim vozilom prebil varnostno ograjo in se osem metrov pod cesto z njim prevrnil na levi bok. Policiste je o nesreči obvestil očividec, povedal je, da je tovornjak v grmovju pod cesto. Dodal je, da ne more do voznika, ker je okoli tovornjaka velik roj sršenov. Kasneje je policistom sporočil, da je z voznikom, ki je sam prišel iz kabine, vse v redu oziroma da se ni poškodoval. Policisti bodo proti njemu spisali obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drugih kršitev. Na kraju nesreče so pomagali sežanski poklicni in prostovoljni gasilci, odstranili so tudi sršenje gnezdo, ki ga je poškodovalo tovorno vozilo. Sežanski reševalci pa so oskrbeli voznika tovornega vozila.