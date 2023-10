Koprski policisti so včeraj ob 22.48 prejeli klic občana, ki jim je povedal, da po obvoznici v smeri Bertokov vozi za avtomobilom italijanskih registrskih tablic brez sprednjega desnega kolesa, pri čemer se je za njim iskrilo. Avtomobil so policisti izsledili v Bertokih. Ugotovili so, da je bil na vozilu spredaj desno le še ostanek jeklenega platišča. Vozniku 46-letnemu državljanu Italije, so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,75 mg/l. Sledi obdolžilni predlog.