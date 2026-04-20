Pirc Musar: podpore za izvolitev mandatarja še ni

Predsednica republike Nataša Pirc Musar po današnjih prvih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin ugotavlja, da nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev za predsednika vlade, so po posvetih sporočili iz njenega urada. Posvetovanja z vodji poslanskih skupin bo zato nadaljevala.

Ustanovna seja DZ je sicer nakazala možnost za oblikovanje vlade predsednika SDS Janeza Janše, a je ta danes po posvetu s predsednico zatrdil, da SDS ne sestavlja vlade. V SDS pa so pripravljeni na vse scenarije - bodisi da ostanejo v opoziciji, sestavijo vlado ali pa se ponovno preizkusijo na volitvah, je dodal. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki kot premier opravlja tekoče posle, pa je dejal, da se v Svobodi veselijo dela v opoziciji. Morebitno novo koalicijo na desni je označil za »koalicijo prevarantov«, ki da ne bo imela dolgega veka.Da se aktualna vladna koalicija seli v opozicijo, sta ocenila tudi prvaka koalicijskih strank SD in Levice. Predsednik SD Matjaž Han in sokoordinator Levice Luka Mesec sta ocenila, da obrisi nove koalicije na desni sredini kažejo pri ravnanju teh strank v DZ.

»Nima smisla, da nekateri igrajo zgodbe, kot da nič ni, ko vidimo, da se vlaga zakonodaja, da se sklicujejo izredne seje DZ,« je dejal Han. Za Mesca pa sta sestavljanje drugačne vlade ali predčasne volitve »veliko boljše možnosti kot ta, ki se trenutno nakazuje kot najbolj realna«. Vodja poslancev NSi, SLS in Fokusa Janez Cigler Kralj je medtem ponovil, da delajo vse, da bi prišlo do desnosredinske koalicije, ki bi imela rezultat tudi v desnosredinski vladi. »Mi bomo naših devet podpisov prispevali tistemu ali tisti, ki bo lahko na desni sredini pokazal potenco, da lahko sestavi neko desnosredinsko vlado,« je dejal. Če do desnosredinske vlade ne pride, so pripravljeni tudi na delo v opoziciji, medtem ko predčasne volitve ne bi bile dobra opcija za državo v aktualnih razmerah.Vodja poslancev Demokratov Franc Križan je medtem dejal, da nadaljujejo pogovore o sestavi koalicije z vsemi in da jim nihče ni bolj ali manj všeč. Na več novinarskih vprašanj, če to pomeni, da so po petkovem umiku iz pogajanj z Robertom Golobom vendarle pripravljeni nadaljevati pogovore tudi s Svobodo, ni neposredno odgovoril. Je pa dejal, da se bodo pogovarjali s tistimi, ki jih jemljejo kot resnega partnerja in ki komunicirajo prek njihovega predsednika Anžeta Logarja. Želijo pa si raznobarvne vlade.

Da so se v stališčih skupaj s t. i. tretjim blokom vsebinsko najbolj približali SDS, pa je medtem dejala vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot. Pogajanja o tem, kdo bo prihodnji mandatar, pa po njenih besedah v poslanskih skupinah desne sredine še potekajo. Na vprašanje, ali bi Resnica za mandatarja podprla tudi predsednika NSi Jerneja Vrtovca, pa je odgovorila, da je tudi to »ena izmed zanimivih možnosti«. Ob tem je zatrdila, da bodo v stranki »naredili vse«, da do predčasnih volitev ne pride.Predstavnika narodnih skupnosti po posvetu pri predsednici svojih stališč nista predstavila javnosti.