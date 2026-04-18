Po le navideznih pogajanjih od ponedeljka prvi krog posvetovanj

Pogajanj ali bolje – »pogajanj« med Svobodo in Demokrati je od petka, ko je Anže Logar, vodja slednjih, sporočil, da se umikajo iz pogovorov z Robertom Golobom, prvim možem relativne zmagovalke volitev, dokončno konec. Kar pomeni, da je konec tudi pogovorov za sestavo morebitne široke koalicije, take, o nujnosti katere je kot mantro – skupaj s »političnim sodelovanjem« – v predvolilnem obdobju vztrajno ponavljal ravno Logar, ki je bil do oktobra 2024 tesen politični sopotnik prvaka SDS Janeza Janše, po razhodu z njim pa je ustanovil Demokrate. Na državnozborskih volitvah Logar, ime in priimek katerega sta omenjena v samem imenu stranke, ni bil izvoljen v parlament, ostaja pa na čelu stranke.

Pred volitvami je Logar v soočenjih in intervjujih zatrjeval, da ne bo omogočil Golobove ali Janševe vlade. Nesodelovanje s prvim se je sedaj potrdilo, v prihodnjem tednu pa se bo pokazalo, ali bo Logar ostal zvest tudi svojim trditvam o Janezu Janši. Vodja SDS je ob umiku Demokratov iz pogajanj Roberta Goloba primerjal z Zoranom Jankovićem, ki je leta 2011 zmagal na volitvah, a mu potem ni uspelo sestaviti vlade, ki jo je zatem oblikoval ravno Janša.

Do vsebinskih pogajanj z Logarjem oz. njegovimi Demokrati pravzaprav nikoli ni prišlo, so v odzivu na vest o koncu pogovorov zapisali v stranki Svoboda, kjer so navedli, da se iz Demokratov niso odzivali na vabila in predloge, čeprav da so v javnosti ustvarjali vtis, da pogajanja potekajo. »To preprosto ne drži,« so zapisali v Svobodi, iz katere so tudi dali vedeti, da so Logarjevim posredovali izhodišča za pogajanja, v katerih so sledili ključnim točkam programa njegove stranke.

Če so pri Logarjevih Demokratih – v vrstah katerih, mimogrede, naj ne bi bilo take enotnosti, kakršno prikazuje vodja stranke – vsaj skušali dati vtis, da pogajanja tečejo, so v demokrščanski Novi Sloveniji, ki je na volitvah nastopila z SLS in stranko Fokus, vseskozi dajali signale, da si želijo desne vlade.

Medtem v Janševi SDS glede sestavljanja koalicije ostajajo skrivnostni, čeprav v javnosti že krožijo informacije o možnem razrezu ministrskih mest bodoče desne vlade.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek opravila prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin.