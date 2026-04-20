Domov prinesli zlato plaketo

Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice se je minuli vikend udeležil 29. slovenskega zborovskega tekmovanja Naša pesem 2026 v Mariboru. Dogodek organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Mladi pevci in pevke pod vodstvom povovodje Davida Bandlja se na Goriško niso vrnili praznih rok. Na tekmovanju so nabrali 91 točk in si prislužili zlato plaketo. Osvojili so drugo mesto v kategoriji mešanih zborov, tretje mesto na tekmovanju in posebno nagrado za izvedbo skladbe Sine sole nihil sum.