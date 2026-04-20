VREME
DANES
Ponedeljek, 20 april 2026
Iskanje
Zborovsko petje

Domov prinesli zlato plaketo

Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice na 29. slovenskem zborovskem tekmovanju Naša pesem 2026 v Mariboru

Spletno uredništvo |
Maribor |
20. apr. 2026 | 14:17
    Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel( (Marjan Laznik) )
    Pevovodja David Bandelj (FOTO MARJAN LAZNIK)
    (FOTO MARJAN LAZNIK)
    (FOTO MARJAN LAZNIK)
    (FOTO MARJAN LAZNIK)
Dark Theme

Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice se je minuli vikend udeležil 29. slovenskega zborovskega tekmovanja Naša pesem 2026 v Mariboru. Dogodek organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Mladi pevci in pevke pod vodstvom povovodje Davida Bandlja se na Goriško niso vrnili praznih rok. Na tekmovanju so nabrali 91 točk in si prislužili zlato plaketo. Osvojili so drugo mesto v kategoriji mešanih zborov, tretje mesto na tekmovanju in posebno nagrado za izvedbo skladbe Sine sole nihil sum.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: