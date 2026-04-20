Prometna nesreča

Sopotnik je ostal ukleščen v vozilu

Po prvih ugotovitvah naj bi kombi samostojno zapeljal s cestišča in se prevrnil na bok okrog 13. ure v Šlovrencu

Spletno uredništvo |
Šlovrenc |
20. apr. 2026 | 15:50
    Sopotnika so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico( Fotodamj@n )
Okrog 13. ure se je v Šlovrencu na državni cesti št. 36 zgodila prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah je kombi znamke Iveco samostojno zapeljal s cestišča in se prevrnil na bok. V vozilu sta bili dve osebi. Voznik je utrpel lažje poškodbe in so ga odpeljali v goriško bolnišnico. Sopotnik je ostal ukleščen v vozilu, reševalci so ga rešili in ga zaradi hujših poškodb s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trst.

Na kraj so nemudoma prispeli reševalci, helikopter, goriški gasilci, ki so poskrbeli za zavarovanje kraja in reševanje poškodovanega, ter karabinjerji iz Gorice, ki so urejali promet. Vzrok nesreče še preiskujejo.

