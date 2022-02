Pisni del mature: jamstvo za kandidata ali težava?

Napoved italijanskega ministrstva za šolstvo, da bo državni izpit na prvostopenjskih in drugostopenjskih (se pravi nižjih in višjih) srednjih šolah letos potekal tudi v znamenju vrnitve pisnih nalog, ni naletela na pretirano navdušenje dijakov oz. Mreže višješolcev, ki opozarja, da bo to spravilo v težave dijake, ki so v zadnjih treh letih zaradi pandemije covida-19 šolo obiskovali s prekinitvami. Na upoštevanje tega aspekta opozarjajo tudi v vsedržavnem združenju ravnateljev. Na slovenskih šolah v Italiji pa, sodeč po nekaterih izjavah, ni zaznati pretirane zaskrbljenosti, čeprav prihaja do podobnih opozoril kot na vsedržavni ravni.

»Menim, da je vrednotenje kandidatov z bolj celostnim pristopom jamstvo za samega kandidata,« pravi ravnatelj Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana iz Trsta Primož Strani, ki zagovarja uvedbo pisnih nalog, saj si po njegovem mnenju ni mogoče dovoliti luksuza, da se ne bi preverjalo pismenosti. Poleg tega naj bi drugo pisno nalogo pripravile same maturitetne komisije, ki jih bodo z izjemo predsednika sestavljali notranji člani. Taka oblika državnega izpita po mnenju Primoža Stranija ne more škodovati maturantom, saj bodo komisije sestavljali pretežno notranji člani z bolj poglobljenim vpogledom v pripravo in stanje zrelosti kandidatov.

Pretirane zaskrbljenosti ni čutiti pri Maji Grilanc, dijakinji petega letnika smeri okoljskih biotehnologij tržaškega zavoda Stefan. »Vsi smo bili na začetku malo presenečeni, ker smo mislili, da se bo matura odvijala kot v zadnjih dveh letih, potem smo skušali prebrati zadnji ministrski dokument in smo ocenili, da konec koncev ni tako huda odločitev.« Tudi sama poudarja dejstvo, da bo drugo nalogo sestavila komisija, kjer so notranji člani, ki bodo vsekakor upoštevali v zadnjih letih opravljen program.

Bolj zaskrbljen pa je Mattia Salvi, petošolec Znanstvenega liceja Simona Gregorčiča iz Gorice, ki meni, da letošnji maturanti niso pripravljeni, kot so bili dijaki, ki so pisali tako vrsto mature. »Že dve leti delamo po spletu, je težje, delali smo tudi manj podrobno, zato mislim, da ni pravilno. Glavna težava je: če je kdo v karanteni, kdaj bo pisal nalogo oz., če bo tisti dan manjkal, kako bodo vse te problematike časovno uskladili?,« se sprašuje.