Po desetih letih v špetrski šoli spet manj kot 250 otrok

Državno večstopenjsko šolo s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič naj bi v naslednjem šolskem letu 2022/2023 obiskovalo skupno 245 otrok, 26 manj kot letos. Do izteka roka za vpis v šole se je namreč v jaslični oddelek, ki je prvič odprl vrata v letošnjem šolskem letu, vpisalo 7 malčkov (letos jih je 8), 49 otrok (-1) se je vpisalo v dvojezični vrtec, 112 (-25) v osnovno šolo, 77 (+1) pa v srednjo šolo prve stopnje. Številke potrjujejo že nekajletno zmanjševanje šolske populacije, kar je privedlo do tega, da bo septembra letos skupno število otrok prvič v zadnjih desetih letih padlo pod 250 in se približalo stanju v letu 2012, ko je sedanjo dvojezično večstopenjsko šolo Pavla Petričiča v Špetru obiskovalo 229 otrok (63 vrtec, 120 osnovno in 46 prvostopenjsko srednjo šolo). Posledice negativnih demografskih trendov se sicer kažejo tudi drugod, saj se s podobnimi težavami prav tako soočajo v drugih šolah.

»Ne moremo biti zadovoljni, vendar gre za številke, ki smo jih v glavnem pričakovali. Novi vpisi v vrtec so primerljivi z lanskimi in upamo, da se bo do septembra tako kot lani še kdo odločil, da pride k nam,« pravi ravnatelj Davide Clodig. V prihodnjem šolskem letu naj bi bilo v vrtcu 13 najmlajših, srednjih 21, velikih pa 15.

Največji upad v Špetru torej beležijo v osnovni šoli – kar je vsekakor skladno s stanjem v zadnjih letih v vrtcu, potem ko se je zaključil nekajletni bum –, kjer so manj učencev, kot naj bi jih bilo od letošnjega septembra dalje, zadnjič imeli leta 2010, ko jih je bilo 111.Kar zadeva vpise v posamezne razrede, naj bi bilo prvošolcev 13, drugi razred naj bi obiskovalo 22 učencev, v tretjem naj bi jih bilo 22, v četrtem 24, v petem pa 33. Na dvojezični šoli na podlagi omenjenih številk upajo, da bodo imeli poleg dveh petih razredov tudi dva četrta razreda.

Srednja šola prve stopnje je edina, kjer se, kot kaže, število dijakov ne bo zmanjšalo, a vendar predstavlja veliko negativno presenečenje prav ta stopnja. »Kar enajst otrok, ki letos obiskujejo peti razred dvojezične osnovne šole, bo s šolanjem nadaljevalo drugje. Vseeno upamo, da bomo lahko imeli tudi naslednje leto dva prva razreda: vpisanih prvošolcev je trenutno 24, tudi tokrat pa jih je nekaj iz Bračana.« Drugi razred, kjer je vpisanih dijakov skupno 30, bo gotovo razdeljen na dva oddelka, v tretji razred pa se je vpisalo 23 dijakov.