Po dveh letih premora ponovno zaživel brazilski karneval

V Riu de Janeiru je v petek s paradami priznanih šol sambe prvič, odkar je Brazilijo zajela pandemija covida-19, ponovno zaživela tradicionalna karnevalska povorka. Po dolgih dveh letih je poplava plesalcev in bobnarjev ponovno zavzela stadion Sambadrom, običajno prizorišče karnevalskih povork, ki je še nedavno služil kot cepilni center. Celonočne parade najboljših mestnih šol sambe v petek zvečer so bile prve po februarju 2020 in pomenijo prelomnico za Brazilijo, ki jo je pandemija močno prizadela in je terjala več kot 660.000 življenj.

Mnogi so se bali, da bo karnevalska zabava letos znova znova ukinjena, potem ko so jo oblasti v Riu lani odpovedale, letos pa so jo zaradi strahu pred koronavirusno različico omikron preložile za dva meseca s februarja na april.

Ker pa je več kot 75 odstotkov od 213 milijonov prebivalcev južnoameriške države zdaj v celoti cepljenih, se je povprečno tedensko število smrtnih žrtev covida-19 bistveno zmanjšalo, kar je vendarle omogočilo prireditev povorke.

Vsi udeleženci in več kot 70.000 obiskovalcev, kolikor jih sprejme stadion in jih tudi pričakujejo vsak večer, morajo sicer za udeležbo na paradi predložiti dokazilo o cepljenju.

Na žalost pa je letošnje praznovanje že pred samim začetkom zaznamovala tragedija, saj je v sredo zvečer na enem od uvodnih, manj pomembnih tekmovanj šol sambe v hudi nesreči umrla 11-letna deklica.