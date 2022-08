Po izredno vročem dopoldnevu popoldne delna osvežitev

Današnje dopoldne je bilo marsikje najtoplejše v tem letu, temperature so ob 11. uri ponekod že presegale 35 stopinj Celzija, kot denimo v Zgoniku, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 35,2 stopinje Celzija. Drugod so bile bodisi na Tržaškem kot na Goriškem povsod že okrog 34 stopinj Celzija.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 21,0 stopinje Celzija, kar je druga letošnja najvišja izmerjena temperatura na tej višini po 23. juliju, ko je namerila 21,2 stopinje Celzija.

Vročinski val je danes dosegel svoj višek, že v prihodnjih urah pa bo prišlo do rahlega olajšanja. Na vreme pri nas bo namreč vplivala vremenska fronta, ki se sicer premika onstran Alp, toda bo za njo tudi proti nam postopno pronical nekoliko manj vroč atlantski zrak.

Vremenska fronta bo prehodno destabilizirala ozračje. Ob 11.30 so se ponekod v gorah že pojavljale prve krajevne nevihte. V popoldanskih urah in zvečer bo nevihtna dejavnost pogostejša. Plohe in nevihte se bodo pojavljale zlasti v gorah, posamezni nevihtni oblaki pa se bodo mestoma spustili tudi do ostalih predelov. V popoldanskih urah bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihala bo burja, največja vročina pa bo počasi popuščala.

Jutri in v začetku prihodnjega tedna bo prevladovalo sončno vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 30 stopinj Celzija, nekoliko bolj sveže bodo tudi noči.