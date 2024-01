Po kolektivnem fašističnem pozdravu zgovorni molk

Na stotine desnih rok, iztegnjenih v fašistični pozdrav, kot odgovor na skvadristično navdahnjeni vzklik »presente!« za Italijo ni nov prizor, ponavlja se vsako leto, ni pa zato nič manj obscen in sramoten. Nostalgiki nacifašizma se vsakega 7. januarja – tako se je zgodilo tudi letos – zberejo v rimski četrti Tuscolano, v Ulici Acca Larenzia, pred nekdanjim sedežem neofašistične stranke MSI: na ta dan in na tem kraju so bili leta 1978 ubiti Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta in Stefano Recchioni, aktivisti politične organizacije Fronte della gioventù, mladinske emanacije omenjene stranke, v kateri se je politično kalila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Kolektivno iztegovanje desnic se je na ulici, del katere je tlakovan tako, da je na tleh mogoče videti keltski križ, simbol neofašizma in belega suprematizma, zgodilo le nekaj ur zatem, ko so se trem ubitim neofašistom poklonili predsednik lacijske deželne vlade, desničar Francesco Rocca in levosredinski rimski občinski odbornik za kulturo Miguel Gotor, oba sta tudi položila venec, spominski slovesnosti pa je prisostvoval tudi podpredsednik poslanske zbornice Fabio Rampelli (Bratje Italije). O izgovarjanju, češ da med uradno slovesnostjo ni bilo nobenih nostalgičnih fašističnih pozdravov z iztegnjenimi desnicami in da je šlo za poklon, s katerim so politiki želeli opozoriti na nesprejemljivost ubijanja v imenu neke politične ideologije, ne glede na njeno barvo, si lahko vsakdo ustvari svoje mnenje.

Kar je marsikje tabu, v Italiji ni

Dejstvo je, da je Ulica Acca Larenzia že vrsto let prizorišče nedostojnega nostalgičnega izzivanja s kretnjami in simboli, ki so marsikje tabu. Marsikje – spomnimo denimo na Nemčijo, kjer so lani v Münchnu aretirali dva italijanska državljana, ker sta na Oktoberfestu iztegovala desnice – ne pa tudi v Italiji, ki nikoli ni obračunala s svojo fašistično preteklostjo, ponosni dediči katere imajo sedaj večino v parlamentu.

Tako se zgodi, da se v nogavicah, ki jih je občina Capistrello v abruški pokrajini L’Aquila ob Befani podarila otrokom, znajde našitek zloglasne fašistične enote X Mas, župan Francesco Ciciotti pa si ob tem umije roke z najbolj sprenevedavim od vseh izgovorov, češ da »ni vedel«.

Meloni molči, Salvini je tiho

Ob protestih iz opozicijskih vrst – voditeljica Demokratske stranke Elly Schlein je napovedala parlamentarno vprašanje, podpredsednik poslanske zbornica iz vrst Gibanja petih zvezd Sergio Costa je na dogodek opozoril tožilstvo, ogorčeni pa so sicer bili še mnogi drugi predstavniki leve sredine in levice – je zgovoren molk premierke Giorgie Meloni. Ne zato, ker bi manjkalo pozivov, naj se opredeli do opisanega dogodka. Obsodbam sorodnih epizod se je predsednica vlade že večkrat izmaknila. Tokrat spet.

Molči tudi ligaški podpredsednik vlade Matteo Salvini, edinole Antonio Tajani, ki je po smrti Berlusconija prevzel vajeti stranke Naprej, Italija, prav tako podpredsednik vlade, se je od nostalgiziranja distanciral, češ da zakon prepoveduje apologijo fašizma in da bi vsi morali obsoditi obnašanje, kakršno je bilo v nedeljo videti v Rimu. »Naša stranka zagotovo ni fašistična, smo antifašisti,« je dejal Tajani. Bo že res, če tako pravi ...