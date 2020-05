Po novem bo dovolj en meter

Za obvezno socialno distanciranje bo odslej zadostoval en meter. Tako so sklenili predstavniki deželnih uprav in italijanske vlade z novim sporazumom pred ponedeljkovim odprtjem. Med glavnimi smernicami sta tudi priporočilo za rezervacijo pri dejavnostih oz. storitvah, ki jo omogočajo in možnost ohranjevanja osebnih podatkov za 14 dni, ki jo bodo imeli upravitelji lokalov in plaž.

Dezinfekcijska sredstva za roke bodo morala biti vedno na voljo, prav tako bodo skoraj vedno obvezne zaščitne maske. Rezervacije pa bodo priporočene tako v gostinskih lokalih, kot pri frizerjih, pa tudi na plažah.

Upravitelji lokalov in drugih storitev bodo lahko strankam merili temperaturo in bodo lahko za 14 dni razpolagali z osebnimi podatki obiskovalcev, z namenom, da bi se v primeru razširitve novih žarišč okužbe lahko odkrilo morebitne okužene.

Samoizjave od ponedeljka ne bodo več potrebne, od ponedeljka bodo znova odprte tudi cerkve, vendar s strogimi omejitvami socialnega distanciranja. Obvezne bodo zaščitne maske, sedeži pa bodo oddaljeni.

Odpirajo tudi gostinski lokali, bari in hoteli. V restavracijah bodo mize le nekoliko bolj oddaljene, kot so bile pred pandemijo. Po novem bodo sedeži, razen med družinskimi člani, oddaljeni en meter. Zaščitne maske bodo obvezne med hojo po lokalu. V barih bo prav tako obvezno socialno distanciranje vsaj enega metra.

V trgovinah, ki jih bo hkrati lahko obiskovalo le omejeno število strank, kar bo odvisno od velikosti lokala, bodo obvezne rokavice. Pri frizerju pa bo lahko naenkrat le ena stranka in bo prepovedano zadrževanje ob branju revij.