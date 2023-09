Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Latisani, kjer je moškega v tovarni obšla huda slabost po piku žuželke. Ko so prispeli na kraj, mu je zastalo srce in so ga začeli oživljati. Na srečo je bilo njihovo posredovanje pravočasno ter uspešno in je njegovo srce spet začelo biti. Z reševalnim vozilom so ga v hudem zdravstvenem stanju prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico.