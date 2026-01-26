Po prehodnem izboljšanju v sredo močnejše padavine

Danes in jutri bo pod vplivom prehodne okrepitve anticiklonskega grebena prevladovalo stanovitno vreme, v sredo pa se bo ob solidni atlantski vremenski fronti vreme znova poslabšalo. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine, količine bodo ponekod precejšnje. Topleje bo. Arso je za sredo za jugozahod Slovenije zaradi izdatnejših padavin in vetra objavil rumeno opozorilo. Pričakujejo, da bo v 24 urah padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, pihal bo okrepljen južni veter.

Ob izdatnejših količinah padavin in okrepljenem vetru je Arso za sredo objavil rumeno opozorilo tudi za severozahod Slovenije, in sicer zaradi snega in zaradi nevarnosti snežnih plazov, ki bo 3. stopnje.

Današnja noč bo spet hladnejša. Najnižje jutranje temperature bodo jutri na Kraški planoti okrog ničle ali rahlo nad ničlo, na Goriškem okrog 3 stopinje Celzija, najvišje dnevne pa do okrog 10 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva več jasnine, čez dan bo postopno že nekaj več oblačnosti, zvečer in v noči na sredo pa bo oblačno in se bodo že začele pojavljati prve rahle padavine, ki se bodo nato okrepile.

V četrtek bo povečini oblačno z morebitnimi občasnimi delnimi razjasnitvami. Od časa do časa bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja.

V petek kaže na spremenljivo ali oblačno ter povečini suho vreme.