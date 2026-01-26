V Pliberku po več desetletjih župan, ki ne govori slovensko

Na včerajšnjih predčasnih volitvah v občini Pliberk na avstrijskem Koroškem je prepričljivo zmagal Daniel Wrießnig iz ljudske stranke (ÖVP), ki je prejel 66 odstotkov glasov. Zmaga je odmevna, ker bo dvojezična občina prvič po več desetletjih dobila župana, ki ne govori slovensko. Tako je poročalo slovensko uredništvo avstrijske radiotelevizije ORF. Wrießnig je za ORF sicer poudaril, da dejstvo, da ne govori slovensko, ne bo ničesar spremenilo. Že pred volitvami je izpostavljal, da je dvojezičnost del Pliberka in da je pomembna. Poudarjal je tudi pomen čezmejnega sodelovanja, je med drugim navedel v intervjuju.

Na predčasnih volitvah, ki so jih sklicali po smrti župana Stefana Visotschniga, sta sicer kandidirala še dva koroška Slovenca. Marko Trampusch iz Enotne liste (EL), edine stranke koroških Slovencev, je osvojil 17,3 odstotka glasov. Kandidat socialdemokratov (SPÖ) Dominik Stuck je dobil 16,6 odstotka glasov. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 75-odstotna.