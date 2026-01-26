Koprska palača Collegio dei Nobili bo spet na ogled

Mestna občina Koper in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta prvi vodeni ogled prenovljene palače Collegio dei Nobili organizirala novembra. Zaradi velikega zanimanja bosta ogled palače iz zgodnjega 17. stoletja ponovno omogočila.

Stavbo, v kateri domujeta osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in gimnazija Gian Rinaldo Carli, si bo moč ogledati v treh terminih, in sicer ob 16.30, 17.30 ali 18.30. Posamezni ogled bo trajal približno 45 minut.

Udeležba bo možna samo ob predhodni najavi na elektronski naslov protokol@koper.si do torka, 3. februarja. Prijavitelj mora ob prijavi zapisati imena in priimke vseh oseb, ki jih prijavlja na ogled, kontaktno telefonsko številko ter želeni termin ogleda. Posamezni termin ogleda bo na voljo do zapolnitve mest.