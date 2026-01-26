Koper, Izola, Piran in Ankaran poenoteni pri javni rabi italijanščine

Občine Piran, Izola, Koper in Ankaran bodo po novem poenotene glede javne rabe italijanskega jezika na narodnostno mešanem območju, poroča na družbenih omrežjih Radio Koper. Italijanščina je na tem območju ob slovenščini uradni jezik, a je v praksi dvojezičnost pogosto še vedno spregledana, so zapisali.

Novi odlok, ki so ga občine pripravile skupaj z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti, med drugim določa, da morajo biti vsi javni napisi dvojezični, prav tako javno oglaševanje. Poleg tega se velikost in debelina pisave ne smejo razlikovati glede na jezik, dvojezičnost pa mora biti prisotna tudi na javnih prireditvah, še poroča Radio Koper.

Predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani je za Radio Koper med drugim povedal, da gre za konkreten korak naprej, saj naj bi se pravila izvajala enotno v vseh štirih občinah. Koprski svetnik Alan Medveš pa opozarja, da je dokument dober, a premalo ambiciozen. Ob vidni dvojezičnosti namreč meni, da manjka še širša strategija, kako doseči, da dvojezičnost postane naravna in samoumevna.

Odlok med drugim predvideva kazni za kršitve, pri čemer Scheriani meni, da bo pogosto dovolj že opozorilo, saj naj bi večina kršiteljev pomanjkljivosti lahko odpravila kar sama.