Po večdnevnih padavinah od ponedeljka prihajata sonce in mrzla burja

Vpliv sredozemskega ciklona, ki že ves teden od jugozahoda preusmerja proti nam zelo vlažen zrak, ob katerem se vrstijo pogoste padavine, še ni povsem oslabel. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo še danes (sobota) in jutri. V ponedeljek bo naše kraje od severa hitro prešla hladna vremenska fronta, za katero se bo utrdil anticiklon in bo z burjo pritekal občutno hladnejši zrak. Več dni bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme, predvidoma do petka, ko naj bi se vreme znova poslabšalo.

Danes in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, lahko tudi v obliki ploh ali posameznih neviht. Vmes bodo obdobja s spremenljivim vremenom ali z morebitnimi občasnimi delnimi razjasnitvami.

V ponedeljek bo sprva še spremenljivo do pretežno oblačno. Ob prehodu oslabljene vremenske fronte se bo povečala nestanovitnost in bodo možne občasne krajevne padavine, vmes bodo lahko tudi posamezne plohe ali nevihte. Čez dan se bo vreme postopno izboljšalo. Zapihala bo šibka do zmerna burja. Temperatura se bo spuščala.

V torek bo naše kraje od severovzhoda dosegel občutno hladnejši zrak. Prevladovala bo jasnina. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti povečini okrog ničle, ponekod že rahlo pod ničlo, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 10 stopinjami Celzija. Pihala bo zmerna do lahko občasno močna burja, ki bo povečevala občutek mraza.

V sredo bo pretežno jasno, noč bo še nekoliko hladnejša. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti povečini pod ničlo, ob morju pod 5 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija. Pihala bo zmerna burja, ki bo postopno slabela.

V četrtek se vreme še ne bo bistveno spremenilo, rahlo topleje bo. Od petka kaže na novo poslabšanje s padavinami, ki se bo predvidoma udejanjilo zlasti v soboto.