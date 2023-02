Počasno slovo od vozil na bencin in dizel

Od leta 2035 bo v Evropski uniji prepovedana prodaja avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem. Tako je včeraj (pričakovano) določil Evropski parlament, v katerem pa so konservativne stranke zelo kritične do postavljene časovnice. Po njihovem mnenju je namreč 12 let prekratek čas za udejanjenje vseh potrebnih sprememb tako v gospodarstvu kot v infrastrukturi.

Pot do končnega cilja je zahtevna, zato uredba predvideva nekaj vmesnih postankov. Prva cilja sta tako zmanjšanje izpustov avtomobilov za 55 odstotkov in lahkih gospodarskih vozil za 50 odstotkov do leta 2030. Predvidena je tudi metodologija za ocenjevanje in poročanje o izpustih ogljikovega dioksida v celotnem življenjskem ciklu avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, ki se prodajajo na trgu EU. Obstajajo tudi izjeme: za manjše proizvajalce, ki proizvedejo manj kot 1000 novih vozil na leto uredba ne bo veljala.

Medtem ko podporniki uredbe razlagajo, da bodo odslej cilji za avtomobilsko industrijo jasnejši in da je končni cilj za gospodarstvo velika spodbuda za inovacije in naložbe, se proizvajalci avtomobilov kritični. Po njihovem mnenju industrija še ni pripravljena na tako dramatičen zasuk, zaradi česar je ogroženih »na sto tisoče delovnih mest«.

Včeraj je bilo večkrat slišati, da je uredba zmaga »okoljskih skrajnežev«, ki ne vidijo širše slike posledic izglasovane uredbe. Nedvomno je odprtih vprašanj še veliko, dejstvo pa je, da je odgovore nanje treba najti hitro – ne jutri, pač pa že včeraj –, saj so posledice podnebne krize večinoma nepovratne in je čas za debate že zdavnaj mimo.