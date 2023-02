Počastili 10. februar s pogledom v prihodnost in medsebojno sožitje

Predstavniki organizacij italijanske narodne skupnosti v Sloveniji so v torek obeležili dan spomina na fojbe in eksodus, poročajo Primorske novice. Na škocjanskem pokopališču v Kopru sta Maurizio Tremul, predsednik Italijanske unije, in Andrea Bartole, predstavnik Obalne samoupravne narodne skupnosti (CAN costiera), položila venca k spomeniku povojnim žrtvam, spregovoril pa je tudi italijanski konzul Giovanni Coviello.

Italijanska država obeležuje nacionalni dan spomina vsakega 10. februarja. Uvedli so ga leta 2004. Ker se zgodovinske problematike fojb in preseljevanja Italijanov iz Istre in Dalmacije loteva na enostranski način, se pogosto razvijejo polemike o načinu predstavitve zgodovinskih dejstev.

Predstavniki italijanske narodne skupnosti so tokrat opozorili na zločine, ki so jih vojskujoče strani storile med in po vojni, pogled pa so usmerili v prihodnost in medsebojno sožitje med narodi.